Al Teatro del Maggio arriva Dennis Russell Davies con tre prime assolute a Firenze (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il maestro statunitense dirige l’Orchestra in un’altra tappa dei Percorsi musicali nordeuropei, tema conduttore della stagione sinfonica 2019-2020. In programma anche la Sinfonia n. 2 di Bernstein. Nessuni dei tre brani in programma è stato mai eseguito al Maggio Leggi la notizia su firenzepost

