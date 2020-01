Xbox e Microsoft saranno all'E3 2020 in quello che è un 'anno fondamentale' per Phil Spencer e soci (Di martedì 14 gennaio 2020) Sony, PlayStation e PS5 non saranno all'E3 2020 e l'annuncio ufficiale, per quanto non completamente inaspettato, non può di certo passare inosservato e lasciare indifferenti.In questo senso anche Microsoft non è stata con le mani in mano ed è Phil Spencer a intervenire per sottolineare ancora una volta come la divisione Xbox abbia una visione profondamente diversa rispetto alla concorrenza. Spencer e soci infatti ribadiscono la presenza all'E3 2020 sottolineando come l'evento sia assolutamente fondamentale in un 2020 che viene definito "una tappa fondamentale" per l'intero team Xbox.Il boss della divisione Xbox ha sfruttato il proprio profilo Twitter ufficiale per una breve ma importante conferma:Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

