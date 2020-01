Veronica Panarello | la Cassazione | “Non merita alcuna attenuante” (Di martedì 14 gennaio 2020) Per i giudici, Veronica Panarello, in carcere per avere ucciso il figlio di 8 anni, Loris Stival, non è meritevole di nessuna misura attenuante. Secondo i giudici della Suprema Corte, Veronica Panarello non ha diritto a nessuna delle attenuanti previste per la pena di 30 ani di reclusione che sta scontando in carcere a Torino. … L'articolo Veronica Panarello la Cassazione “Non merita alcuna attenuante” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

Veronica Panarello - le ragioni della Corte contro di lei : “Lucidamente finalizzata al depistaggio” : È stato respinto il ricorso di Veronica Panarello verso la sentenza di Cassazione . La donna, condannata in via definitiva a 30 anni di carcere per la morte del figlio Lorys, aveva chiesto una rivalutazione della pena. I giudici del Palazzaccio hanno invece valutato come impossibile un’attenuazione della sentenza emessa lo scorso 21 novembre. Veronica non era in stato confusionale Veronica Panarello ha fatto della sua personalità ...

Alberto Stasi centralinista - Sabrina Misseri sarta - Veronica Panarello studia. Il lavoro in carcere dei detenuti illustri : C’è chi studia, chi sta ai fornelli, chi risponde al centralino del call center, chi rigenera macchine per caffè: dopo aver diviso più volte l’Italia tra innocentisti e colpevolisti, quei detenuti che per settimane o mesi, fino alla condanna definitiva, hanno “resistito” sulle prime pagine dei quotidiani vivono ora la reclusione impegnandosi in attività lavorative che consentono loro di ...

Caso Lorys - oggi Veronica Panarello in aula per l’accusa di calunnia contro Andrea Stival : Veronica Panarello , la 31enne condannata a 30 anni per l'omicidio del figlioletto Lorys Andrea Stival è arrivata al al tribunale di Ragusa per l'udienza che la vede imputata nel processo per calunnia ai dammi dell'ex suocero, Andrea Stival , nonno del piccolo Lorys per le false accuse rivolte contro di lui.Continua a leggere

Caso Loris Stival : Veronica Panarello - il momento della verità è arrivato : Oggi c’è grande attesa per la possibile condanna definitiva in Cassazione di Veronica Panarello, la donna di Santa Croce Camerina accusata di aver ammazzato il figlio Loris e già condannata nei primi due gradi di giudizio. Il legale della presunta assassina si è opposto alla richiesta di 30 anni di reclusione fornendo motivazioni in merito. “La ragione non è un lume, ma un lumicino. Noi solo questo abbiamo per entrare e procedere nelle tenebre. ...

