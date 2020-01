Uomini e Donne oggi: Armando Incarnato fa piangere Roberta Di Padua (Di martedì 14 gennaio 2020) Armando Incarnato oggi a Uomini e Donne Over mette in imbarazzo Roberta Di Padua, che scoppia a piangere E’ finita giusto poco fa la seconda puntata settimanale del Trono Over di Uomini e Donne. Una puntata particolarmente turbolenta. Cos’è successo stavolta? Roberta Di Padua, appena ha ascoltato la confessione di Armando Incarnato per cui sarebbe interessato a conoscere meglio Barbara De Santi nonostante tutti i loro trascorsi, è andata su tutte le furie, asserendo: “Stai facendo solo perdere tempo…Non puoi prendere in giro le persone. Finiscila perchè fai una brutta fine…” Successivamente la dama ha anche aggiunto di essere convinta che Armando Incarnato e Veronica Ursida avrebbero una relazione segreta al di fuori del programma. Una segnalazione che ha fatto sobbalzare dalla sedia proprio il cavaliere, che ha subito attaccato la donna, mettendola ... Leggi la notizia su lanostratv

