Smog, Coldiretti: 7 italiani su 10 favorevoli allo stop delle auto (Di martedì 14 gennaio 2020) “Più di sette italiani su dieci (72%) sono disposti a rinunciare o a ridurre drasticamente l’utilizzo dell’auto per tutelare l’ambiente, diminuire il livello di inquinamento nelle città e migliorare la qualità della vita“: è quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ diffusa in occasione dell’allargarsi dell’emergenza Smog con lo stop diffuso in molti capoluoghi da Roma, dove scatta il blocco alla circolazione per tutti i veicoli diesel, a Torino fino all’Emilia Romagna. “La disponibilità della maggioranza dei cittadini verso una misura che crea comunque dei disagi a chi deve recarsi al lavoro è l’indice – rileva Coldiretti – di una nuova sensibilità verso le tematiche della sostenibilità e della lotta ai cambiamenti climatici. A favorire lo Smog nelle città – sottolinea la Coldiretti – è, infatti, un inverno senza pioggia, con l’ultimo mese di dicembre che è ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

