Se le partite di Serie A finissero al 45′, l’Inter di Conte sarebbe a +12 dalla Juve (Di martedì 14 gennaio 2020) Analizzando il girone d'andata, stando ai risultati dei primi 45 minuti di gioco, l'Inter non avrebbe rivali: +12 sulla Juventus, +13 sulla Roma, +17 sulla Lazio. Una classifica che avvalora la tesi di Conte che lamenta una rosa corta: mentre i nerazzurri si stancano, la Juventus è un diesel e cresce alla distanza sfruttando i cambi. Leggi la notizia su fanpage

OptaPaolo : 10 - La Lazio ha vinto 10 partite consecutive in campionato, record assoluto nella storia dei biancocelesti in Serie A. Sogno. #LazioNapoli - JuvMe : Termina con una vittoria per 2 a 1 sul campo della Roma il girone d’andata per la Juventus. Il Match Report di… - agustin_walle : RT @laziopage: Gol dopo 19 partite: #Immobile a quota 20 batte il primato di Signori (18 nel 1992/93) con una partita in meno Ecco tutti i… -