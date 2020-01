Sanremo 2020, Christian de Sica ospite (Di martedì 14 gennaio 2020) Christian de Sica sarà uno degli ospiti che saliranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo insieme ad Amadeus, conduttore della 70esima edizione del Festival di Sanremo che andrà in onda su Rai 1, in prima serata, dal 4 all'8 febbraio 2020.Insieme a lui saliranno sul palco Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiario e Paolo Rossi, ovvero il cast del film La mia banda suona il pop come ha raccontato lo stesso attore ai microfoni di Rai Radio 2 nella trasmissione di Pino Strabioli Viva Sanremo. Sanremo 2020, Christian de Sica ospite: 'Io conduttore? Se me lo offrissero...' Sanremo 2020, Christian de Sica ospite pubblicato su TVBlog.it 14 gennaio 2020 16:06. Leggi la notizia su blogo

