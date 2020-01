Paola Di Benedetto è stata tradita da Federico Rossi? Parla lei (Di martedì 14 gennaio 2020) Gossip Grande Fratello Vip: Paola Di Benedetto ha ammesso il tradimento di Federico Rossi? La scorsa notte gli inquilini vip della casa più spiata dagli italiani, Parlando del più e del meno, hanno anche affrontato l’argomento taboo inerente al ‘tradimento’. Difatti i vari concorrenti del GF Vip hanno Parlato delle loro passate relazioni, ammettendo di aver tradito e di essere stati traditi a loro volta. Ma non è finita qua perchè ad un certo punto è intervenuta Paola Di Benedetto facendo una strana riflessione. Cosa ha detto la fidanzata di Federico Rossi di Benji e Fede? In pratica la popolare concorrente del Grande Fratello Vip, con estrema schiettezza, ha confessato: “Ma non è plausibile che ci sia un momento di debolezza? Non parlo di innamoramento, ma tradimento fisico. L’importante è poi guardarsi negli occhi, dirselo, capire comunque di amarsi e andare ... Leggi la notizia su lanostratv

