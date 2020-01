‘Ndrangheta, 4 arresti per l’omicidio di un tabaccaio: “Non si è piegato ai boss che volevano fargli chiudere l’attività” (Di martedì 14 gennaio 2020) Lo hanno freddato in strada con un gesto eclatante e dimostrativo, davanti agli occhi della figlia e abbandonando l’arma sulla scena del crimine. Un messaggio alle cosche del territorio dove si è consumato l’omicidio ma anche in modo che tutti potessero capire le conseguenze per chi non abbassava la testa. Un’esecuzione in piena regola come quella riservata ai boss. Due colpi di pistola calibro 7,65 che non gli hanno lasciato scampo. Ma Bruno Ielo non era un boss. Per la squadra mobile e per la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, Bruno Ielo era “un semplice e onesto tabaccaio” che, da solo, aveva messo in discussione il ruolo e il prestigio della cosca Tegano. Nonostante gli avvertimenti e le pressioni subiti per quasi un anno, non si era piegato ai voleri del clan di Archi che voleva fargli chiudere l’esercizio commerciale. Ex carabiniere, Bruno Ielo non aveva ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

poliziadistato : #14gennaio Reggio Calabria 4 arresti per omicidio premeditato tentata estorsione rapina e tentato omicidio aggrava… - Noovyis : (‘Ndrangheta, 4 arresti per l’omicidio di un tabaccaio: “Non si è piegato ai boss che volevano fargli chiudere l’at… - bibby74 : RT @globalistIT: 'Ndrangheta, 4 arresti per l'omicidio di un tabaccaio che non si piegò alla cosca -