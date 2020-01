Napoli-Perugia, Gattuso conferma Ospina in porta. Meret in panchina (Di martedì 14 gennaio 2020) Ci sarà di nuovo Ospina a difendere la porta del Napoli, oggi al San Paolo. Il colombiano torna tra i pali nonostante la papera contro la Lazio, quando il suo tentativo fallito di dribblare Ciro Immobile ha fruttato la vittoria alla squadra biancoceleste. Tutti i quotidiani, oggi, nel dare anticipazioni sulla formazione che Gattuso sceglierà di mettere in campo, danno proprio Ospina tra i pali. Con Meret che si accomoda nuovamente in panchina Il tecnico del Napoli sceglie dunque di dare ancora fiducia al portiere, del quale non ha mancato di elogiare la capacità di giocare con i piedi. Tra i convocati figura anche Karnezis nonostante abbia rimediato nell’allenamento di domenica una distorsione alla caviglia. Il terzo portiere ieri ha svolto solo allenamento in palestra ma sarà comunque in panchina con i compagni. L'articolo Napoli-Perugia, Gattuso conferma Ospina in porta. Meret ... Leggi la notizia su ilnapolista

