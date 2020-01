Morte di Gaia e Camilla, una maxi consulenza per stabilire la velocità dell’auto di Genovese (Di martedì 14 gennaio 2020) La procura di Roma ha disposto una consulenza tecnica nell'ambito delle indagini sulla Morte delle 16enni Gaia e Camilla, investite nella notte tra il 21 e il 22 dicembre scorso su Corso Francia a Roma. Il perito dovrà stabilire soprattutto a che velocità andava l'automobile guidata dal 20enne Pietro Genovese. Leggi la notizia su fanpage

