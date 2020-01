Meteo NAPOLI: ancora stabilità con BEL TEMPO sino a metà settimana (Di martedì 14 gennaio 2020) Il Meteo su NAPOLI si prospetta ancora generalmente soleggiato e molto mite, fino almeno a giovedì. Successivamente ci potrebbe essere qualche cambiamento per via del progressivo cedimento dell'anticiclone. Martedì 14: quasi sereno. Temperatura da 6°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1025 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord/Nord-Ovest 6 Km/h. Zero Termico: circa 2000 metri. Mercoledì 15: sereno. Temperatura da 5°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1025 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord-Ovest 7 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri. Giovedì 16: sereno. Temperatura da 5°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord-Ovest 6 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri. Venerdì 17: nubi sparse. Temperatura da 6°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 5 Km/h. Zero Termico: ... Leggi la notizia su meteogiornale

