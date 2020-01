M5S: Toninelli, ‘a Stati generali belle novità, contributi ben accetti’ (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “Noi stiamo lavorando per gli Stati generali, sarà un momento di belle novità nel M5S. Chiunque vuole dare contributo è ben accetto, quindi ascoltiamo tutti”. Lo dice Danilo Toninelli a L’Aria che Tira su La7 quando gli viene chiesto della proposta avanzata da alcuni nel movimento per separare il ruolo di partito da quelli di governo. L'articolo M5S: Toninelli, ‘a Stati generali belle novità, contributi ben accetti’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

