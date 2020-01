L'ombra dello scorpione: la serie debutterà entro la fine del 2020 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L'ombra dello scorpione tornerà sugli schermi con una serie tv e CBS All Access ha svelato che il debutto è previsto entro la fine del 2020. L'ombra dello scorpione, l'attesa serie CBS All Access tratta dal romanzo di Stephen King, arriverà sugli schermi americani negli ultimi mesi del 2020. A confermare la notizia è stato un portavoce della piattaforma durante gli incontri con la stampa in corso in questi giorni. Il reporter Aaron Pruner ha infatti scritto online: "Hanno appena dato un piccolo aggiornamento sulla nuova versione di CBS di The Stand di Stephen King. Arriverà nel quarto trimestre del 2020". Il cast del progetto prodotto per CBS All Access comprende Alexander Skarsgård nel ruolo di Randall Flagg, oltre a James Marsden che sarà Stu Redman, ... Leggi la notizia su movieplayer

