LIVE Venezia-Brescia 62-50, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: veneti in controllo a metà ultimo quarto (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66-54 Attacco pregevole di Venezia in uscita dal timeout, De Nicolao attacca e segna con l’appoggio a tabellone. 64-54 Giocata sensazionale di Awudu Abass, che batte Bramos dal palleggio e va a schiacciare con vigore. -10 Brescia, timeout chiamato da De Raffaele. Bonus esaurito da entrambi i team: presumibilmente tanti liberi in arrivo in questi ultimi 3’30” di match. 64-52 Abass recupera palla, scappa in solitudine e schiaccia il -12. 64-50 Piazzato vincente dalla media distanza per Daye. Stoppata super di Abass in una delle poche giocate degne di nota della sua partita. 62-50 1/2 in lunetta per Cain. Buon passaggio di Warner per Cain, che subisce il fallo e andrà in lunetta per due liberi. 62-49 Risponde Angelo Warner mettendosi in proprio. 62-47 19 punti per Chappell, stavolta a bersaglio con il layup. 60-47 Palleggio, ... Leggi la notizia su oasport

