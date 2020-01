LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2020 in DIRETTA: gara cruciale per Roland Fischnaller in chiave classifica generale (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e TV Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo, dopo il fine settimana di Scuol (Svizzera), il massimo circuito mondiale si sposta a Bad Gastein (Austria). Il programma recita: qualificazioni dalle ore 14:30 e slalom parallelo in notturna a partire dalle 18:45. L’azzurro Roland Fischnaller, vero dominatore del primo scorcio di stagione, si troverà a difendere un margine di 1058 punti sull’austriaco Benjamin Karl. Il nostro portacolori, dopo il brutto risultato della tappa precedente, dove il russo Andrey Sobolev, detentore della Coppa, lo aveva eliminato ai quarti di finale, avrà tanta voglia di rifarsi per allungare ancora di più in classifica. L’Italia, al maschile, sarà rappresentata anche da Aaron March e Maurizio Bormolini, saliti sul ... Leggi la notizia su oasport

