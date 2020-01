LIVE Inter-Cagliari 2-0, Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA: finisce la prima frazione di gioco con i nerazzurri in vantaggio! (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.38 Mai in discussione il primo tempo con l’Inter che segna subito con Lukaku dopo un errato passaggio di Oliva e il raddoppio subito dopo con un cross di Barella a favore di Borja Valero, inesistente il Cagliari in questo primo tempo. A tra poco per il secondo tempo! 47′ finisce il primo tempo, Inter-Cagliari 2-0. 46′ Ci saranno due minuti di recupero. 44′ Sanchez lanciato in contropiede commette fallo su Pisacane. 42′ Inserimento di Borja Valero ma Lukaku sbaglia lo stop e non riesce a servirlo. 40′ Lukaku ci prova da fuori area di piatto, pallone debole. 38′ Sanchez prova a mettere in mezzo per Lukaku dalla sinistra ma Faragò riesce ad Intervenire evitando il pericolo. 36′ Brozovic spara alto da fuori area. 34′ Torna a pressione l’Inter che vuole il tris prima della fine del primo ... Leggi la notizia su oasport

infoitsport : Live+-+Segui+la+diretta+di+Inter-Cagliari - LLPI4_ : RT @fcin1908it: LIVE #InterCagliari 2-0: FINE PRIMO TEMPO. Dominio totale dell'Inter, avanti con i gol di Lukaku e Borja Valero. Primo temp… - GOAL_ID : HT: Inter 2-0 Cagliari LIVE: -