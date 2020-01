Iran, primi arresti per aereo abbattuto. Trudeau: "Colpa dell'escalation di tensione nella regione" (Di martedì 14 gennaio 2020) Il portavoce della magistratura Iraniana Gholamhossein Esmaili ha comunicato stamane che sono state arrestate alcune persone ritenute coinvolte nel tragico errore che ha portato all'abbattimento, con un missile Iraniano, dell'aereo di linea dell'Ukrainian Airlines appena decollato da Teheran, un Boeing 737 a bordo del quale viaggiavano 176 persone tra cui numerosi cittadini canadesi. L'Iran ci tiene a ribadire che saranno puniti tutti coloro che hanno una responsabilità in questa vicenda e il Presidente Hassan Rohani, durante un discorso trasmesso dalla tv di Stato Iraniana, ha detto:"È stato un errore imperdonabile. Non è possibile che ci sia solo una persona responsabile dello schianto dell'aereo. Le forze armate Iraniane hanno ammesso il loro errore e questo rappresenta un primo passo positivo. Dobbiamo garantire al popolo che questo non accadrà più. Il governo è responsabile nei ... Leggi la notizia su blogo

