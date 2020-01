Il Molo Rosso 2 in seconda serata su Rai2 dopo il flop di ascolti, dal 14 gennaio cambio di programmazione (Di martedì 14 gennaio 2020) Rai2 ha deciso di spostare Il Molo Rosso 2 in seconda serata dopo i risultati della première della stagione: il thriller sentimentale spagnolo ha debuttato il 7 gennaio in anteprima mondiale in Italia, ma non ha retto la prova della prima serata. Troppo deludenti gli ascolti dei primi due episodi, che al debutto hanno fatto registrare appena 779.000 spettatori e il 3.3% di share, ben al di sotto della media di prima serata della rete, che dunque ha deciso di correre ai ripari. La nuova collocazione de Il Molo Rosso 2 in seconda serata prevede anche un accorpamento di più episodi: il triangolo amoroso tra Alex-Veronica-Oscar viene sostituito da un film in prima serata e slitta alle 23.30, subendo un cambiamento anche nel numero di episodi trasmessi. A partire dal 14 gennaio, vanno in onda tre episodio de Il Molo Rosso 2 in seconda serata: a quelli inizialmente destinati alla ... Leggi la notizia su optimaitalia

