GF Vip, la moglie di Salvo dopo la squalifica: “Non sta bene” (Di martedì 14 gennaio 2020) Salvo Veneziano, espulso dal Grande Fratello Vip per le frasi sessiste pronunciate contro Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto, si sarebbe reso conto dell’errore commesso. Così ha riferito la moglie di Salvo dopo la squalifica dal GF Vip. Ospite a Mattino 5 la donna si è dichiarata ferita dalle affermazioni del marito e ribadisce di non condividerne né forma né contenuto. GF Vip: la squalifica di Salvo La moglie di Salvo parla dopo la squalifica del marito dal GF Vip per le dichiarazioni scioccanti nei confronti di Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. Veneziano ha rivolto alle due concorrenti parole gravi e pesanti, immediatamente condannate dal pubblico sui social. Conseguentemente, è stato quasi immediato il provvedimento preso dal programma per espellere il partecipante. La moglie ha affermato di non riconoscere Salvo in quegli atteggiamenti e ribadisce che il marito non è ... Leggi la notizia su notizie

zazoomblog : “GF Vip” parla la moglie di Salvo Veneziano: «L’ ho sentito non sta bene» - #parla #moglie #Salvo #Veneziano: -