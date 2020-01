E. Romagna : Salvini - ‘con Pd Bonaccini beni confiscati a immigrati’ : Roma, 14 gen. (Adnkronos) – ‘Il Pd di Bonaccini vuole cancellare i Decreti sicurezza, che tra le altre cose hanno dato più impulso all’attività dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati alla criminalità organizzata. Ora il Pd di Bonaccini vuole utilizzare i beni confiscati per l’accoglienza degli immigrati. La Lega la pensa diversamente: i boss si combattono sempre e comunque, i Decreti sicurezza non si ...

Elezioni Emilia-Romagna - Pizzarotti contro Salvini : “Qui non mandi a casa nessuno” : Elezioni Emilia-Romagna, Pizzarotti a Salvini: “Non mandi a casa nessuno” Sale la tensione in Emilia-Romagna in vista delle Elezioni regionali di domenica 26 gennaio 2020: il leader della Lega, Matteo Salvini, da qualche giorno è in tour elettorale nelle principali città e ieri, in occasione della sua tappa a Parma, si è reso protagonista di uno scontro a distanza con il sindaco Federico Pizzarotti. Durante il suo comizio per ...

“Non votate la Lega - è neofascista e razzista”. Marescotti contro Salvini in Emilia Romagna : Il celebre attore e regista Ivano Marescotti ha lanciato un appello attraverso un video pubblicato sui social, con il quale attacca la Lega di Salvini e la canditata Bergonzoni per l’Emilia-Romagna. Forte e chiaro l’appello lanciato sui social da Ivano Marescotti: “Andate a votare contro la Lega: sono razzisti e fascisti”. Il romagnolo, che calca […] L'articolo “Non votate la Lega, è neofascista e ...

Regionali Emilia Romagna : le conseguenze della vittoria di Salvini : Il Financial Times avverte sulle conseguenze più probabili alla vittoria di Matteo Salvini nelle elezioni Regionali in Emilia Romagna: lo scenario è inaspettato. La vittoria di Lucia Borgonzoni, dunque, sarebbe in grado di “abbattere il muro rosso italiano”. Salvini, dal canto suo, dal momento in cui ha preso le redini della Lega è riuscito a trasformarla “da partito separatista del Nord a forza del centrodestra diffusa ...

Una vittoria in Emilia-Romagna porterebbe Salvini a Palazzo Chigi - dice il Financial Times : "Se fosse Borgonzoni a vincere, non solo il colpo manderebbe al tappeto il Pd ma probabilmente innescherebbe una crisi nella coalizione con M5s al governo, il che potrebbe far cadere il governo. Con la Lega molto più avanti, nei sondaggi, dei suoi avversari, nuove elezioni potrebbero vedere Salvini balzare al potere come presidente del Consiglio". E' il Financial Times a inquadrare così la posta in gioco, e il possibile esito, delle prossime ...

Salvini in Emilia Romagna “Appena torneremo al governo sigilleremo i porti - stop a delinquenti e spacciatori stranieri” : Matteo Salvini sta cercando in tutti i modi di portare alla vittoria la senatrice Lucia Borgonzoni in Emilia Romagna. Per la Lega e per tutto il centrodestra sarebbe un risultato straordinario. Per 70 anni la regione è governata dalla sinistra. Il leader della Lega nel giro di poche settimane sta girando l’Emilia Romagna. Durante uno degli ultimi suoi comizi Matteo Salvini ha parlato di quota 100 e dei continui sbarchi che si stanno ...

Emilia Romagna - Santori (Sardine) : “No a 20 anni di Salvini. Governo? Serve discontinuità. Noi diversi geneticamente da M5s” : Le elezioni in Emilia Romagna? “Speriamo di non avere 20 anni di Salvini”. Il Movimento 5 Stelle? “Siamo diversi geneticamente”. Il Pd? “L’unico che ci ha dato ascolto, è un partito che si è messo in discussione”. Il Governo Conte 2? “Serve discontinuità col passato”. Il futuro delle Sardine? “A marzo presenteremo una proposta di organizzazione nazionale”. Parola di Mattia ...

Un vulcano Matteo Salvini in Emilia Romagna “Se vinciamo - il giorno dopo vado a Roma a dare lo sfratto a Conte - Renzi - Di Maio e Zingaretti!” : Un Matteo Salvini inarrestabile quello che da giorni sta girando in un lungo e largo l’Emilia Romagna. A inizi dell’anno il leader della Lega si era posto l’obbiettivo di visitare 100 piazze in Emilia Romagna. Il traguardo è quasi raggiunto e i risultati iniziano a vedersi. Secondo gli ultimi sondaggi le regionali in Emilia Romagna saranno decisi al fotofinish e il vantaggio, qualora ci fosse ancora, di Bonaccini sulla Borgonzoni è ...

Sardine - il fondatore Santori : “Io di sinistra - il movimento no. Il voto in Emilia-Romagna? È referendum su Salvini - se perde è uno smacco” : Due mesi da Sardina in cui il movimento ha conosciuto una crescita che nemmeno gli organizzatori del primo flash mob di Bologna potevano immaginare. Una forza che, però, Mattia Santori dice che non potrà mai diventare un partito, ma svilupparsi più come cane da guardia della politica: “Uno dei nostri compiti è riconoscere la buona politica – racconta in un’intervista a La Stampa – Non sostituirci ai partiti”. E ...

La maratona elettorale di Salvini in Emilia Romagna : Matteo Salvini è intervenuto questa mattina a Imola nel primo comizio del tour elettorale odierno in Romagna. Il leader della Lega ha parlato per circa dieci minuti: in piazza erano presenti alcune centinaia di supporter ma anche altrettanti contestatori che hanno mostrato cartelli e slogan e inneggiato con cori contro di lui. "Io chiedo a ognuno di voi in questi 15 giorni di parlare convincendo gli indecisi", ha detto Salvini che ha poi ...

Dalla Gregoretti a Bibbiano - gli assi di Salvini per vincere lo sprint in Emilia Romagna : Elezioni in Emilia Romagna, Matteo Salvini si gioca le carte Gregoretti e Bibbiano per la vittoria nella volata finale. A meno di un mese dalle attesissime elezioni regionali in Emilia Romagna, Matteo Salvini pregusta il clamoroso colpo di scena. Dopo aver trascorso le ultime settimane a inseguire, la coalizione di Centrodestra avrebbe appianato lo svantaggio nei sondaggi e potrebbe arrivare alla clamorosa vittoria che andrebbe a mettere in ...

Emilia Romagna - giovane leghista : “Voto Salvini. Chi è il nostro candidato? Bonacci… ah - no - Bergonzoni. Non l’ho mai vista” : Servizio di Chiara Proietti per Piazzapulita (La7) sul tour del leader della Lega, Matteo Salvini, in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio. La candidata del Carroccio, Lucia Borgonzoni, non compare al fianco del senatore, né a Bologna, in occasione della “Befana del poliziotto”, né a Vigarana Mainarda, un paese in provincia di Ferrara. La giornalista si imbatte in alcune signore che inneggiano a Salvini e in un giovane ...

“Effetto Salvini” in Emilia-Romagna : nessuno ricorda Lucia Borgonzoni ma solo le sue gaffes : Il dubbio che ci sia una raffinatissima strategia di comunicazione viene. Perché non è possibile che la senatrice Lucia Borgonzoni continui intenzionalmente a commettere piccoli errori. Forse è ancora presto per paragonarla ad un Luigi Di Maio, ma ci deve essere una spiegazione dietro alle gaffes a ripetizione inanellate dalla candidata della Lega in Emilia-Romagna. La nuova gaffe di Lucia Borgonzoni L’ultima è un peccatuccio veniale ...

