Dusk Chorus: David Monacchi presenta il suo nuovo documentario (Di martedì 14 gennaio 2020) Dusk Chorus: David Monacchi e THREES presentano il documentario tratto dalle registrazioni realizzate nella Foresta Amazzonica ecuadoriana. Il progetto si propone di far risaltare la biodiversità sonora di uno degli ecosistemi più ricchi al mondo. David Monacchi: il documentario Dusk Chorus Dusk Chorus è il documentario realizzato dal compositore e ricercatore David Monacchi in collaborazione con THREES. L’audio della proiezione è frutto di registrazioni raccolte nella Foresta Amazzonica in Ecuador. Sarà diffuso attraverso un impianto ad hoc che immergerà lo spettatore in un’esperienza sonora straordinaria. L’obiettivo è quello di creare un ambiente naturale grazie alla spazialità del suono, colta attraverso microfoni sofisticati con tecnologia audio 3d. Il progetto Art Encounters L’opera di Monacchi si inserisce nel ciclo di appuntamenti di Art Encounters, la ... Leggi la notizia su notizie

