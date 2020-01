Di Maio: "Non sono stanco del Movimento ma delle pugnalate" (Di martedì 14 gennaio 2020) "Chi pensa che io mi stanchi del Movimento ha sbagliato". Lo dice Luigi Di Maio a Carta Bianca. "sono stanco che qualcuno che sta nelle retrovie venga al fronte per darmi una pugnalata. Io sono stato eletto capo politico nel 2017, siamo andati al governo e adesso stiamo realizzando il programma elettorale. Credo che agli italiani interessi l'approvazione delle leggi: ne abbiamo approvate 40 e ne dobbiamo approvare tante altre". "È normale che in un Movimento che ha eletto 330 parlamentari ci sia chi esprime dissenso. Quando qualcuno non è d'accordo col Movimento 5 stelle ha tutto il diritto di andarsene, ma potrebbe dimettersi e farsi rieleggere, non andare al Gruppo Misto, prosegue Di Maio, "secondo me è legittimo che all'interno del Movimento ci sia chi dissente. Il vero grande tema è la portata di queste notizie, se l'intero Movimento fosse contro la ... Leggi la notizia su agi

