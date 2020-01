Chi era Raffaele Ielpo, l’operaio morto nei cantieri della M4 (Di martedì 14 gennaio 2020) É Raffaele Ielpo l’operaio tragicamente morto sul lavoro mentre era impegnato nei cantieri della M4 a Milano. Rimasto travolto da un cumulo di detriti che l’ha schiacciato a 18 metri di profondità, l’uomo è andato in arresto cardiaco: inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 e in seguito dei medici del San Carlo. Chi era l’operaio morto nei cantieri della M4 Raffaele era un esperto dei settore tanto da essere Caposquadra della Tbm. Nato a Lauria (in provincia di Potenza), si era trasferito nel capoluogo lombardo dove lavorava per ‘Metro Blu‘, il consorzio incaricato della costruzione della nuova linea metropolitana milanese. Era stato impiegato anche nella costruzione dell’alta velocità in Toscana e nella realizzazione del traforo del Monte Bianco. Alcuni dei suoi colleghi hanno raccontato che dopo l’incidente, ... Leggi la notizia su notizie

