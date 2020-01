Cagliari, Nainggolan: «Campionato importante. Conte? Nessun problema» – VIDEO (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il centrocampista del Cagliari Nainggolan ha commentato in zona mista l’eliminazione dalla Coppa Italia – VIDEO Il Cagliari ha detto addio alla Coppa Italia al termine della sfida di San Siro contro l’Inter, vittoriosa per 4-1. È stata comunque una serata particolare per Radja Nainggolan, nonostante il risultato. Il centrocampista belga ha ricevuto applausi da parte dei tifosi nerazzurri e ha parlato al termine della partita: «Stiamo facendo un Campionato importante. Conte? Mai avuti problemi con lui». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

