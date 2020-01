Bollo auto 2020: pagamento e importo, arriva la precisazione ACI (Di martedì 14 gennaio 2020) Bollo auto 2020: pagamento e importo, arriva la precisazione ACI La novità per il Bollo auto 2020, lo abbiamo ribadito spesso nei nostri articoli, è il fatto che ormai il pagamento dell’imposta potrà avvenire solo ed esclusivamente tramite circuito PagoPA. Cosa cambia per i consumatori? Assolutamente nulla. E non cambiano nemmeno i posti dove poter effettuare il pagamento, comprese le delegazioni ACI. E proprio l’automobile Club d’Italia ha voluto smentire sulla propria pagina Facebook una falsa notizia circolata negli ultimi giorni nella quale si scriveva che il Bollo auto non si poteva pagare presso le proprie delegazioni. Una notizia che l’ACI si è affrettata nel definirla “priva di fondamento”. Anche quest’anno, dunque, la tassa sull’auto di proprietà potrà essere pagata presso le delegazioni ACI, il cui sistema trasmetterà i pagamenti direttamente sul circuito PagoPA. Bollo ... Leggi la notizia su termometropolitico

