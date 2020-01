Aereo abbattuto in Iran, tra le vittime un tifoso della Roma (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un tifoso della Roma Iraniano, di nome Iman Aghabali, è una delle vittime dell’Aereo abbattuto la scorsa settimana vicino a Teheran. La società giallorossa ha voluto esprimere il proprio cordoglio attraverso un post su Twitter. Aereo abbattuto, morto tifoso giallorosso Un tifoso giallorosso è deceduto sull’Aereo ucraino abbattuto la scorsa settimana a Teheran. Per questo motivo la società della Roma, nell’apprendere la notizia, ha voluto manifestare la propria vicinanza. “Siamo molto rattristati di venire a conoscenza della morte del tifoso Iraniano della Roma Iman Aghabali. Un sostenitore appassionato con una brillante carriera davanti a sé, Iman ha perso la vita quando il volo ucraino PS752 è stato abbattuto vicino a Teheran la scorsa settimana. Tutti i nostri pensieri sono rivolti alla famiglia e ai suoi amici”. Sono queste le parole utilizzate dalla Roma per ... Leggi la notizia su notizie

