Aerei di linea in pericolo, si ripensa al sistema israeliano (Di martedì 14 gennaio 2020) Dopo l’abbattimento del Boeing 737 ucraino in Iran – l’ennesimo volo di linea caduto per “errore” sotto il fuoco dei missili anti-Aerei – l’aviazione civile ripensa al sistema di difesa installato sui velivoli delle compagnia di bandiera israeliane. Una protezione efficace contro i razzi e i missili che potrebbero raggiungere e distruggere un aereo civile. Basta prendere un volo operato da El Al, la principale compagnia di bandiera israeliana, per scorgere sotto la fusoliera, in prossimità della sezione di coda dell’aereo, un dispositivo unico nel suo genere, che potrebbe salvare la vita dei passeggeri. Lungo 2,7 metri, largo 60 centimetri e alto mezzo metro, costa circa un milione di euro ed è sviluppato dall’azienda elettronica di difesa Elbit Systems, con sede ad Haifa. Classificato come “C-music” (Commercial ... Leggi la notizia su it.insideover

