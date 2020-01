"Abusi anche su 4 o 5 bambini a settimana": l'agghiacciante confessione dell'ex parroco Preynat (Di martedì 14 gennaio 2020) agghiacciante confessione davanti ai giudici di Bernard Preynat, l’ex parroco finito alla sbarra in Francia per atti di pedofilia perpetrati su giovani scout tra il 1971 e il 1991. Dinanzi ai giudici, l’ex prelato ha detto che per 20 anni “succedeva tutti i fine settimana, durante i campi (scout, ndr), potevano essere quattro o cinque bambini in una settimana”.L’ex sacerdote ha quindi ribadito che a quei tempi non si rendeva conto della gravità di quanto stesse facendo. “Per me, all’epoca, non si trattava di aggressioni sessuali, ma di carezze, di coccole. Mi sbagliavo - ha dichiarato - Ciò che me lo ha fatto capire, sono state le accuse delle vittime”. Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : 'Abusi anche su 4 o 5 bambini a settimana': l'agghiacciante confessione dell'ex parroco Preynat - Dome689 : RT @HuffPostItalia: 'Abusi anche su 4 o 5 bambini a settimana': l'agghiacciante confessione dell'ex parroco Preynat - BorroniAnna1 : RT @HuffPostItalia: 'Abusi anche su 4 o 5 bambini a settimana': l'agghiacciante confessione dell'ex parroco Preynat -