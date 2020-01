WTA Adelaide 2020: Kerber e Bencic vincono senza problemi e approdano agli ottavi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Si sono appena concluse le partite del primo turno del torneo WTA di Adelaide (Australia). Ad aprire la giornata la vittoria della russa Anastasia Pavlyuchenkova (n. 31) che ha superato con un netto 6-2 6-4 l’estone Anett Kontaveit (n.29). Ha staccato il pass per gli ottavi di finale anche l’australiana Ana Tomljanovic (n. 52) che si è sbarazzata in due set (7-6 (4) 6-2) della kazaka Yulia Putintseva. Spettacolo e colpi di scena nel match tra Vekic-Sevastova con la croata numero 20 del ranking che ha avuto la meglio sulla lettone col punteggio di 4-6 6-1 6-3. Belinda Bencic (n. 7) ha superato, senza troppe difficoltà, la russa Daria Kasatkina (n. 68) con un doppio 6-4. La statunitense Danielle Collins (n. 27) ha avuto la meglio sulla bielorussa Aliaksandra Sasnovic (n. 99) in due set (6-3 6-2). Sono bastati due set anche all’altra tennista a stelle e strisce Sofia ... Leggi la notizia su oasport

