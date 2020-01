Whatsapp a pagamento, ritorna la bufala sulla chat (Di lunedì 13 gennaio 2020) Circola di nuovo il messaggio che annuncia un ritorno al "pedaggio" annuale per utilizzare il servizio di messaggistica. Che resta in vece gratuito a tutti gli effetti. Il consiglio: non inoltratelo, è disinformazione Leggi la notizia su repubblica

infoitscienza : WhatsApp torna a pagamento dall'11 gennaio: cosa c'è di vero - m_mugnani : WhatsApp torna a pagamento dall'11 gennaio: cosa c'è di vero - Coccimari : RT @siamopieni: È scattata la mezzanotte: da oggi whatsapp sarà a pagamento..... -