Via Silveri, assemblea donne: spazi inadeguati per consultorio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roma – Il Coordinamento delle assemblee delle donne dei consultori di Roma e del Lazio, che stamattina ha organizzato una mobilitazione in occasione della riapertura del consultorio di via Silveri 8, dichiara la sua “assoluta insoddisfazione per gli spazi in cui e’ stato relegato”. “Abbiamo visto le stanze, non rispondono ai bisogni del consultorio- spiega alla Dire Graziella, una delle attiviste del Coordinamento- Sono poche, solo quattro, quella della ginecologa, del pediatra e dell’ostetrica e’ unica perche’ c’e’ solo una stanza con il lavandino. In piu’ e’ piccolo lo spazio dell’accoglienza. Quella di oggi non poteva essere una riapertura accettata, abbiamo contestato il fatto stesso che abbia riaperto”. Altra criticita’ rilevata dalle assemblee delle donne riguarda l’accesso al ... Leggi la notizia su romadailynews

