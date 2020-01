Tuchel sarcastico: «Fuorigioco? Non capisco le nuove regole» – VIDEO (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tuchel commenta il terzo gol del Monaco che ha condannato il PSG al pareggio casalingo: «Non lo concepisco, perchè non è Fuorigioco?» Il PSG di Tuchel è stato recuperato al ’70 dal Monaco con un gol di Slimani, in posizione di Fuorigioco al momento del tiro di un compagno che poi, rimpallato, è stato corretto in rete dall’attaccante. Il tecnico Tuchel ha commentato con sarcasmo il pareggio: «Tutti mi hanno detto che queste ormai sono le regole, ma io continuo a non capirle. Ma questo non cambia le cose». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

