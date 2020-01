Toro, Belotti striglia i tifosi: «Difficile giocare tra i fischi del tuo pubblico» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Toro, Belotti striglia i tifosi come già aveva fatto Sirigu: «Difficile giocare tra i fischi del tuo pubblico. E il terreno non è all’altezza» Il Torino supera di misura il Bologna e intravede la zona Europa in classifica. «Una vittoria molto importante da tanti punti di vista – l’analisi di Belotti -. I tre punti innanzitutto migliorano la posizione in graduatoria, ma la cosa fondamentale è la continuità. Dopo la prestazione di Roma, non era facile giocare con il Bologna. In questi casi è semplice cadere in qualche disattenzione. Invece, nonostante i 120′ contro il Genoa in settimana, questa squadra è da elogiare per l’anima e il corpo che ci mette fuori e dentro il campo». Poi una tirata d’orecchie al proprio pubblico. «Sono d’accordo con Sirigu per le parole che ha detto in settimane. Le condizioni di questo campo sarebbero da migliorare. Inoltre non è ... Leggi la notizia su calcionews24

CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Belotti, basta fischi, questo Toro ha anima e cuore 'E' giusto se succede dopo, ma non durante le partite' - ansacalciosport : Calcio: Belotti, basta fischi, questo Toro ha anima e cuore. 'E' giusto se succede dopo, ma non durante le partite'… - infoitsport : Belotti trascina il Toro, Berenguer è indispensabile: i voti di TMW -