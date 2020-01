Star Wars, il gioco arcade del 1983 ricreato in VR da un fan (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dimenticate la controversia sulle loot box, la mia più grande delusione quando si è trattato di Star Wars Battlefront 2 è stata la mancanza di una modalità VR dedicata. Dopo l'eccellente, ma piuttosto breve, Rogue One: VR Mission che è stato incluso nella versione PS4 di Star Wars Battlefront, mi aspettavo pienamente una campagna VR più grande e migliore nel sequel.Purtroppo non è stato così, ma dove EA ha fallito, un ricercatore VR incredibilmente talentuoso e uno sviluppatore di software della Utah University hanno colmato la mancanza. Project Stardust: X-Wing VR nasce da un'idea di Dylan Stout che ha trascorso tempo nel 2018 sviluppando un'esperienza VR per uno studio sul cosiddetto "mal di VR". Nel tempo e con l'aiuto di alcuni amici, questa esperienza si è lentamente trasformata in un vero remake per PC VR del gioco arcade di Star Wars del 1983, che segue Luke Skywalker nella sua ... Leggi la notizia su eurogamer

