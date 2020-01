Spagna, collassa il parco giochi: distrutto un parcheggio (FOTO) (Di lunedì 13 gennaio 2020) Spagna, collassa il parco giochi per bambini: completamente distrutto un parcheggio sottostante Verso le 6:30, i vicini del quartiere Nueva Montaña di Santander si sono svegliati di soprassalto per un grosso boato. Il motivo è stato il collasso del parco giochi di Tomás y Valiente Street, situato in un parcheggio sotterraneo. L’evento si è verificato … L'articolo Spagna, collassa il parco giochi: distrutto un parcheggio (FOTO) proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

