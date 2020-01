Sardine: domani sera assemblea a Palermo, ‘Torneremo protagonisti’ (Di lunedì 13 gennaio 2020) Palermo, 13 gen. (Adnkronos) – Tornano a riunirsi le 6000 Sardine – Palermo. L’appuntamento, lanciato su Facebook, questa volta è per un’assemblea aperta che si terrà domani, martedì 14 gennaio, alle 21.30, al Wanderlust in via Lattarini. “Il mare è aperto e non ha confini. Il mare è ricco di opportunità e c’è sempre posto per chi ha voglia di avventura, per chi è disposto a mettersi in gioco – scrivono gli organizzatori – Carissime Sardine panormitane, nel giro di qualche settimana torneremo protagonisti con le nostre iniziative e abbiamo bisogno di tutta la partecipazione possibile. Se vuoi mettere a disposizione le tue competenze, se vuoi darti da fare, se vuoi coinvolgere le tue realtà sociali e la tua rete, allora vieni!”. L’ultimo appuntamento delle Sardine palermitane era stato il 22 novembre, in piazza Verdi, dove ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

