Sanremo 2020: svelati TUTTI i nomi delle donne di Amadeus (Di lunedì 13 gennaio 2020) Al Festival di Sanremo 2020 Amadeus ha deciso di chiamare affianco a sé ben 10 donne dello spettacolo fra conduttrici, giornaliste, fidanzate di e showgirl. nomi che a mio modesto parere lasciano davvero l’amaro in bocca, perché sarebbe stato decisamente più bello se Amadeus avesse chiamato sul palco nomi iconici della tv italiana (e della Rai), da Simona Ventura a Milly Carlucci fino alla chiacchierata e mai confermata Monica Bellucci. Insomma, non me ne voglia la bravissima giornalista Emma D’Aquino, come neanche la bellissima Diletta Leotta (che al Festival di Sanremo c’è già stata), ma vedere un nome come quello di Mara Venier affiancato ad altri tipo Francesca Sofia Novello, nota ai più per essere la fidanzata di Valentino Rossi, beh.. Sanremo 2020: i nomi delle donne di Amadeus E se Mara Venier, Rula Jebreal, Antonella Clerici, Diletta Leotta, Georgina ... Leggi la notizia su bitchyf

trash_italiano : #Sanremo2020: Mara Venier condurrà insieme ad Amadeus la serata finale - fattoquotidiano : Sanremo, Rula Jebreal: “La Rai voleva che rinunciassi spontaneamente, ho rifiutato. Attacchi partiti da persone vic… - trash_italiano : Ecco a voi i nomi delle 10 vallette di #Sanremo2020 -