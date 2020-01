Salvini in Emilia Romagna “Appena torneremo al governo sigilleremo i porti, stop a delinquenti e spacciatori stranieri” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Matteo Salvini sta cercando in tutti i modi di portare alla vittoria la senatrice Lucia Borgonzoni in Emilia Romagna. Per la Lega e per tutto il centrodestra sarebbe un risultato straordinario. Per 70 anni la regione è governata dalla sinistra. Il leader della Lega nel giro di poche settimane sta girando l’Emilia Romagna. Durante uno degli ultimi suoi comizi Matteo Salvini ha parlato di quota 100 e dei continui sbarchi che si stanno susseguendo in Italia. Il leader della Lega ha detto su quota 100 che «Il Pd ha propone di alzare l’età pensionabile: maledetti, noi diciamo no al lavoro fino a 70 anni. In Emilia Romagna ci sono 5.000 case popolari vuote,che la Regione non ha soldi per mettere a posto, e migliaia di famiglie che non hanno soldi per l’affitto. Dal 26 gennaio cambierà tutto: 5.000 case popolari agli Emiliano romagnoli, poi al resto del mondo” Matteo Salvini è ... Leggi la notizia su baritalianews

