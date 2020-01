Ruby Ter, nuove accuse a Berlusconi: “Rapporti al buio” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un teste parla al processo Ruby Ter, nuove accuse a Silvio Berlusconi: “Ho saputo di rapporti al buio con le ragazze a turno”. Al processo Ruby Ter, piovono nuove accuse nei confronti di Silvio Berlusconi. Appena un mese fa, una testimone aveva spiegato in un’udienza che l’ex premier “amava toccare e baciare le ragazze. Lo … L'articolo Ruby Ter, nuove accuse a Berlusconi: “Rapporti al buio” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

LaStampa : Processo Ruby ter, il testimone: in una stanza buia le ragazze “cavalcavano” a turno Berlusconi… - repubblica : Ruby Ter, un teste in aula: 'Berlusconi aveva rapporti a turno con le ragazze in una stanza buia' - SkyTG24 : Ruby, teste su Berlusconi: rapporti a turno con ragazze in stanza buia -