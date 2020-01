Ritorno di fiamma tra Taylor Mega e Tony Effe? - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Luana Rosato Taylor Mega potrebbe non essere più single: la influencer è stata avvistata in compagnia di Tony Effe, suo fidanzato fino allo scorso marzo La storia tra Taylor Mega e Tony Effe era stata dichiarata conclusa mesi addietro, ma potrebbe esserci stato un Ritorno di fiamma nelle ultime ore. Lo scorso marzo, Taylor annunciava finita la sua storia con il cantante della Dark Polo Gang sottolineando che il tutto si fosse concluso con assoluta serenità. “...Le nostre strade si sono divise. Abbiamo preso questa decisione di comune accordo perchè i nostri obbiettivi erano troppo diversi – aveva spiegato sui social la influencer - .Nessun rancore e nessun rimorso, rimarrà per sempre un bellissimo ricordo”. Da quel momento, quindi, Taylor e Tony avevano deciso di proseguire per strade diverse, con nuovi amori e differenti obiettivi professionali. Dopo la storia con la ... Leggi la notizia su ilgiornale

