Perché Luke Skywalker si schiera contro l’impero di Facebook (Di lunedì 13 gennaio 2020) Mark Hamill, in Star Wars ha interpretato Luke Skywalker (immagine: Getty Images) La scelta di Facebook di consentire ai politici di pubblicare degli annunci che possano contenere false informazioni e bugie diffamatorie senza che venga applicato un fact checking non è piaciuta al maestro jedi, Luke Skywalker. Mark Hamill, attore della popolare saga di Star Wars, ha annunciato su Twitter l’eliminazione del suo profilo da Facebook poiché è rimasto “così deluso che Mark Zuckerberg preferisca i profitti alla verità”. https://twitter.com/HamillHimself/status/1216482695061966848 L’attore ha fatto riferimento poi alla notizia che riportava la scelta di Facebook di non sottoporre a fact checking gli annunci pubblicitari creati dai politici, lasciando così il compito di controllare la veridicità di una notizia all’utente finale. La scelta di Facebook è stata giustificata da Rob Leathern, ... Leggi la notizia su wired

