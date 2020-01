Oscar 2020 tutte le nomination, ‘Joker’ fa il pieno: l’Italia resta a “guardare” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sono state annunciate in queste ore a Los Angeles le nomination ai Premi Oscar 2020 che saranno consegnati durante la cerimonia sontuosa che si terrà il prossimo 9 febbraio. I film che si contenderanno il maggior numero di statuette sono Joker di Todd Philips, con undici candidature, e poi The Irishman di Martin Scorsese, C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino e 1917 di Sam Mendes, con dieci nomination in totale. restano in corsa per premi ambiti anche Parasite del regista sudcoreano Bong Joon-ho e Jojo Rabbit di Taika Waititi. Non sarà una serata memorabile per l’Italia: Il traditore di Marco Bellocchio è stato fatto fuori. Oscar 2020, tutte le nomination: non manca qualche sorpresa Una serata quella di domenica 9 febbraio che si preannuncia scoppiettante. La nomination ufficiali hanno già riservato qualche sorpresa: la più eclatante forse riguarda Jojo Rabbit, ... Leggi la notizia su urbanpost

