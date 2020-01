Omicidio-suicidio nel Torinese, uccide la moglie e poi si toglie la vita (Di martedì 14 gennaio 2020) Omicidio-suicidio ad Avigliana, in provincia di Torino. Un uomo aha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita. Indagano i carabinieri. AVIGLIANA (TORINO) – Omicidio-suicidio ad Avigliana, in provincia di Torino, nella serata di lunedì 13 gennaio 2020. Secondo una prima ricostruzione, un uomo ha ucciso la moglie con la balestra e poi si è tolto la vita con la stessa arma. La macabra scoperta è stata fatta dai carabinieri che avevano ricevuto una chiamata dalla stessa donna, forse poco prima del gesto del marito. La Procura ha aperto un’indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica e gli interrogatori potrebbero essere fondamentali per capire quanto accaduto. Omicidio-suicidio ad Avigliana, uccide la moglie e poi si toglie la vita Al vaglio degli inquirenti la ricostruzione di questo Omicidio-suicidio. Secondo le prime informazioni, l’uomo al ... Leggi la notizia su newsmondo

welikeduel : 'Non riusciamo ancora a concepire un mondo senza guerra. Sono attonito da questa cosa, la specie umana ha fatto pas… - Agenzia_Ansa : Omicidio-suicidio, morti in casa marito e moglie. La tragedia nel Torinese, uomo in cura per disturbi mentali #ANSA - ilgattonaccio : RT @Agenzia_Ansa: Omicidio-suicidio, morti in casa marito e moglie. La tragedia nel Torinese, uomo in cura per disturbi mentali #ANSA https… -