Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 oggi in tv: orari, programma, streaming, italiani in gara (Di lunedì 13 gennaio 2020) Lunedì 13 gennaio piuttosto ricco di eventi per i colori azzurri nelle Olimpiadi Invernali Giovanili di Losanna (Svizzera). Assisteremo alla gara di slittino femminile con Katharina Putzer e Nadia Falkensteiner, di sci alpino con il gigante maschile che vedrà Marco Abbruzzese, Edoardo Saracco e Gian Maria Illariuzzi si spera tra i protagonisti. Poi, fari puntati sullo sci alpinismo con Luca Tomasoni, Rocco Baldini e Silvia Berra, sullo pattinaggio artistico con la coppia Giulia Tuba/Andrea Tuba e Alessia Tornaghi. Questo e molto altro… Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari delle gare di oggi alle Olimpiadi Invernali Giovanili (lunedì 13 gennaio). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale del CIO e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. 08.30 SLITTINO – Singolo femminile, run 4 – Katharina Putzer, Nadia ... Leggi la notizia su oasport

