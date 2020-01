Nina Moric esagerata: l’abito trasparente lascia intravedere tutto… [FOTO] (Di lunedì 13 gennaio 2020) Che dire? Gli anni passano ma Nina diventa sempre più bella. Il suo corpo è statuario, perfetto, come se dalla sua partecipazione al video di Ricky Martin -Livin’ la vida loca, ndr- non fossero trascorsi vent’anni. Il suo stile è un evergreen… Una principessa in riva al mare Sappiamo che Nina ha trascorso alcuni giorni in vacanza insieme al ritrovato figlio Carlos e in alcuni scatti postati sui social si è mostrata più bella che mai. Ciao Dea mia Ti amo Nina Da quando sei con Carlos hai una luce che brilla L'articolo Nina Moric esagerata: l’abito trasparente lascia intravedere tutto… FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

trash_italiano : Che schifo. Nina Moric a Domenica Live: 'Favoloso sta bene, scomparsa premeditata insieme alla famiglia, ha aggredi… - domenicalive : Buon anno da noi di #domenicalive e bentornati! Oggi documento CHOC sulla scomparsa di Luigi Mario Favoloso, in stu… - elafashionable : RT @Ri_Ghetto: Nina Moric ha rivelato che Luigi Favoloso ha picchiato lei e suo figlio. Sinceramente le credo perché da uno come quel tipo… -