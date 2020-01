Napoli, scoperto laboratorio dove si smontavano auto rubate: due denunce (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Un vero e proprio laboratorio tecnico dotato di apparecchiature elettroniche sofisticate utili alla contraffazione e alla creazione di telai di auto e targhe. Questo è quanto ha scoperto dalla Polizia Stradale a Cercola, in provincia di Napoli. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di furto di una Bmw del valore di 120mila euro da parte di un cittadino spagnolo a Napoli. Gli agenti hanno trovato l’auto nascosta in un’area recintata nel comune di Cercola, hanno fattoi irruzione e hanno trovato, oltre l’auto di lusso, un attrezzatissimo laboratorio con all’interno una sofisticata apparecchiatura elettronica, incisori a controllo numerico computerizzato, lamierato di ottone, computer, punzoni e matrici di ogni tipo e forma, in grado di riprodurre fedelmente telai e targhe identificative di veicoli rubati al fine della loro ... Leggi la notizia su anteprima24

