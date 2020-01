Muore dopo aver usato un tampone vaginale: uccisa da uno shock tossico (Di lunedì 13 gennaio 2020) Muore dopo aver utilizzato un tampone. uccisa da una rara infezione causatale da un assorbente interno. La tragedia è avvenuta nella frazione di Somzée della città belga di Walcourt situata nella regione vallona nella provincia di Namur. Maëlle Nactergal è morta a 17 anni per la sindrome da choc tossico, un’infezione batterica che colpisce solo 100 persone l’anno in Europa causata anche da uno sbagliato utilizzo del tampone interno. La famiglia ha detto che Maëlle, una ragazza sportiva piena di vita e di progetti per il futuro, si è ammalata in meno di 48 dopo l’utilizzo del tampone: “Tenere un assorbente interno per troppo tempo può causare la sindrome da shock tossico, ma probabilmente Maëlle ha preso l’infezione solo con la semplice introduzione del tampone visto che ne aveva fatto un uso corretto”. “Maëlle è tornata a casa dalla ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

