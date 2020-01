Magliana, incendio in insediamento abusivo. Nessun ferito (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roma – incendio alle 16.20 circa in un insediamento abusivo composto da due baracche di fortuna, una roulotte e un camper a ridosso del viadotto della Magliana, incrocio via della Magliana, a Roma. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco che hanno trovato il campo gia’ abbandonato dagli occupanti. Nessun ferito. L'articolo Magliana, incendio in insediamento abusivo. Nessun ferito proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

