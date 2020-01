‘Lo facevo con uomini e donne…’: da Milly Carlucci, la confessione intima di Guillermo Mariotto (Di lunedì 13 gennaio 2020) Mancano pochissime settimane per la nuovissima edizione di Ballando con Le Stelle, che vede al timone ancora una volta Milly Carlucci. La conduttrice televisiva si sta preparando per un nuovo scontro di ascolti con la sua rivale Maria De Filippi e anche il pubblico ancora una volta dovrà dividersi. Intanto, è spuntata una testimonianza molto spinta di un giudice del programma che ha davvero infiammato il web. Stiamo parlando di Guillermo Mariotto che ha confermato alcuni suoi vizi sotto le lenzuola. La strana dipendenza di Guillermo Mariotto Poco tempo fa ai microfoni del programma Un giorno da pecora, Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le stelle si è confidato senza peli sulla lingua parlando anche di quella che per anni è stata la sua malattia, ovvero il sesso. Una dipendenza dalla quale è riuscito a superare di recente e che spera non torni più come prima. Già in altre ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : 'Lo facevo con uomini e donne...': da Milly Carlucci, la confessione intima di Guillermo Mariotto - - stefi_idlab : 'ogni giorno facevo lo stesso percorso, con delle variazioni.' #cutequote #58 - RobertoGranai : @sciuto_agata @MolaschiClara @29marzolina @Aquilottoblu @lori_gianna @marcovolpicell @dicuonzobt @guagnano_paolo… -